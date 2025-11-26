Il CorSport titola: "Il Milan vuole blindare Maignan con l'aiuto di Allegri"

Il futuro di Mike Maignan è tutto da scrivere. Dopo il passo indietro del club rossonero durante lo scorso inverno, che ha indispettito non poco il portiere del Diavolo e il suo entourage, ora i rapporti sono tutti da ricostruire ma allo stesso tempo si è creata molta distanza tra il portiere rossonero e la possibilità che anche l'anno prossimo difenda i pali della porta milanista. Le prestazioni eccezionali di questo inizio stagione e i risultati della squadra potrebbero avere un'incidenza positiva ma è complicato.

La vera carta da giocare, lato Casa Milan, per provare a rimettere in piedi le cose con Maignan, si chiama Massimiliano Allegri. Ed è proprio questa prospettiva che viene avanzata oggi dal Corriere dello Sport. Scrive il quotidiano: "Abbraccio a Maignan. Il Milan vuole blindare Maignan con l'aiuto di Allegri. L'eroe del Derby ha il contratto in scadenza a fine stagione". Al momento la destinazione più probabile è la Premier League con squadre come Chelsea e Manchester United possibili pretendenti. Il tecnico Allegri ha un grandissimo rapporto con Mike, come anche tutto lo staff compreso il preparatore Claudio Filippi.