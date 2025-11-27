Tuttosport in prima pagina: "Il Milan all'attacco: Franculino per Allegri"

In merito alle possibili mosse di mercato del Diavolo, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Il Milan all'attacco: Franculino per Allegri". Viste le difficoltà di Gimenez, ancora a secco in questo campionato, si sta guardando intorno per trovare un vero 9 da prendere a gennaio. Un nome che stuzzica parecchio in via Aldo Rossi è quello di Franculino, attaccante classe 2004 del Midtjylland e della nazionale guineense che in questa stagione ha già segnato 19 gol con la maglia della squadra danese.

La sua valutazione è già alta, si parla di 40 milioni di euro, ma l'operazione si potrebbe sbloccare in caso di cessione di Santiago Gimenez, il quale è finito nel mirino del West Ham. Oltre a Franculino, nella lista del Diavolo ci sono anche altri centravanti, come per esempio Pellegrino del Parma, Dovbyk della Roma e Panichelli dello Strasburgo.

