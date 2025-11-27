La Gazzetta apre con le parole di Rabiot: "Il mio Milan nato per vincere"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Adrien Rabiot: "Il mio Milan nato per vincere". Nella lunga intervista rilasciata alla Rosea, il centrocampista francese si è detto convinto di poter vincere qualcosa in rossonero: "Qui ci sono tutte le componenti per farlo: un club come il Milan, un bel gruppo nello spogliatoio e uno staff tecnico importante. Adesso dobbiamo lavorare settimana dopo settimana, impegnarci al massimo e sacrificarsi. Per vincere bisogna dare sempre qualcosa in più, avere la mentalità che il mister ci trasmette.

Se è presto per parlare di scudetto? Sì. Pensare allo scudetto non serve: cerchiamo di vincere ogni partita e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati (la qualificazione alla Champions, ndr). Più passano le settimane e più vediamo che il gruppo ha qualità e mentalità giuste. Senza infortuni, speriamo di essere a febbraio-marzo nella posizione per giocarci le nostre chance".

