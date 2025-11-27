Gazzetta: "Pulisic affaticato: dubbio per sabato. Ok Saelemaekers"

vedi letture

"Pulisic affaticato: dubbio per sabato. Ok Saelemaekers": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in casa rossonera c'è un po' di preoccupazione in merito alle condizioni del belga e soprattutto dell'americano che ieri si sono fermati durante l'allenamento. Capitan America è alle prese con un affaticamento muscolare, nulla di grave, ma verrà monitorato in questi giorni per capire se potrà recuperare o meno per la gara di sabato contro la Lazio.

Come Pulisic, anche Saelemaekers ha iniziato la seduta in gruppo e poi l'ha finita da solo a causa di un fastidio alla schiena. Le sue condizioni comunque non preoccupano più di tanto e contro i biancocelesti di Sarri dovrebbe essere regolarmente al suo posto sulla fascia destra. Chi sicuramente salterà la Lazio è Zachary Athekame, così come c'è poca fiducia di recuperare Santiago Gimenez.

