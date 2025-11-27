Il CorSport in apertura sul Milan: "Il mercato per aiutare Allegri"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Il mercato per aiutare Allegri". Max Allegri è il tecnico che finora in Serie A ha effettuato meno sostituzioni. Il motivo? La rosa del Diavolo è piuttosto corta visto che conta solo 19 giocatori di movimento. Se i rossoneri, attualmente secondi in classifica a -2 dalla Roma capolista, vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto c'è bisogno di rinforzi a gennaio, in particolare in difesa e in attacco dove mancano rispettivamente un altro centrale e un vero 9.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN