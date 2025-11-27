Il CorSport in apertura sul Milan: "Il mercato per aiutare Allegri"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Il mercato per aiutare Allegri". Max Allegri è il tecnico che finora in Serie A ha effettuato meno sostituzioni. Il motivo? La rosa del Diavolo è piuttosto corta visto che conta solo 19 giocatori di movimento. Se i rossoneri, attualmente secondi in classifica a -2 dalla Roma capolista, vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto c'è bisogno di rinforzi a gennaio, in particolare in difesa e in attacco dove mancano rispettivamente un altro centrale e un vero 9.
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
