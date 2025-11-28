Ahia Pulisic, Milan sulle spalle di Leao: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Vigilia della sfida tra Milan e Lazio, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri avranno la chance di mettere pressione a Roma, Napoli, Inter e Bologna scendendo in campo prima: di fronte però ci saranno i biancocelesti che sono in un grande periodo di forma. In più il Diavolo, come confermato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, dovranno fare a meno con ogni probabilità di Christian Pulisic. Questo uno dei temi trattati dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport questa mattina nella sua apertura non tocca tematiche legate al mondo rossonero, dando la precedenza al momento dell'Inter e alle sfide delle squadre italiane in Europa e Conference League. Il Corriere dello Sport in taglio basso parla del Diavolo e in particolare del numero 11 rossonero: "Il Milan perde Pulisic. Doppia sfida con la Lazio in 4 giorni". Anche Tuttosport parla della squadra milanista in taglio basso, ma con caratteri più generali: "Effetto Max: mai così Leao. E il Milan progetta il sorpassone".