MN - Vieni al Milan? Mateta risponde con un sorriso

Il nome di Jean Philippe Mateta, centravanti francese classe 1997, che nelle ultime due stagioni è esploso con la maglia del Crystal Palace in Premier League, tanto da guadagnarsi anche la convocazione in nazionale maggiore, è finito molto spesso negli ultimi mesi sotto la traccia del radar di Casa Milan. Si sa, la sessione invernale di calciomercato potrebbe riportare la dirigenza rossonera a considerare l'arrivo di una nuova punta, per sostituire Gimenez che sembra proprio non riuscire a emergere dal guscio e che non sembra nemmeno adatto come caratteristiche al gioco di Allegri. Il tecnico livornese desidera un attaccante più potente fisicamente, abile nel muoversi in area di rigore e capace di segnare a ripetizione.

Queste sono tutte caratteristiche che, in diversa misura, si ritrovano in Mateta. Per questo tra i vari profili attenzionati dal quarto piano di via Aldo Rossi c'è anche il suo. Tra l'altro, come cofermato da Moretto e Romano, il giocatore avrebbe il desiderio di venire a giocare in Italia nel corso della sua carriera, secondo delle fonti affidabili. Ieri sera, al termine della gara di Conference League tra Strasburgo e Crystal Palace, con gli inglesi sconfitti per 2-1, Mateta è stato intercettato dal collega Alessandro Schiavone per conto di MilanNews.it. Il francese non si è fermato davanti ai microfoni ma alla domanda "Vieni al Milan?", passando, ha risposto con un sorriso e un pollice in su. Che sia arrivato il momento di realizzare il sogno di giocare in Serie A?