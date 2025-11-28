Compleanno da sogno per Emanuele Sala: rinnovato il contratto con il Milan

vedi letture

Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 del Milan che sta giocando soprattutto con Milan Futuro in questa prima fase di stagione, dopo una bella tournée con la prima squadra e un ottimo rendimento con la squadra di Massimo Oddo, è stato ricompensato con il prolungamento del contratto. Un giorno doppiamente speciale dal momento che la firma arriva oggi, giorno del suo 18° compleanno.

Il comunicato del Milan su Emanuele Sala: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Sala. Il centrocampista, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".