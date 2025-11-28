MN - Momento difficile per Gimenez. Reyes: "Ha una mentalità importante"

Il Milan si prepara ad ospitare la Lazio in uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Chi mancherà ancora all'appello è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, fermo ai box, sta vivendo un momento complicato. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, per analizzare il suo periodo, è intervenuto il collega Daniel Reyes, suo connazionale, giornalista di Claro Sports e Fox Sports.

Credi sia un problema anche mentale, il suo?

"Non credo, il calcio è così. Gli infortuni arrivano quando meno te lo aspetti, lui sta lavorando tanto, con molta costanza, vuole avere successo nel Milan e sta lavorando per questo. L’infortunio ovviamente gli ha fatto cambiare prospettiva, gli ha tolto per un po' questa possibilità. In campo ha avuto diverse occasioni per segnare, era questione di tempo affinché arrivasse il gol.

Come in tutte le squadre c'è un processo, un percorso: quando Santiago Gimenez arrivò al Feyenoord non era uno dei leader, ha dovuto guadagnarsi lo status sul campo e alla fine è diventato uno dei più amati del pubblico e uno dei pezzi pregiati del club. Ma, ripeto, ci è voluto tempo: ha dovuto lavorare molto per conquistarlo. Credo che quando arrivi in un club come il Milan, dove hai anche giocatori con molta esperienza, per farti qualche esempio Luka Modric, è normale che passi un po' in secondo piano. Però lui ha una mentalità importante".