Ramazzotti: "Per Pulisic, Allegri e lo staff pensano che sia preferibile un po’ di prudenza rispetto all’ipotesi di un arrivederci al 2026"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Christian Pulisic: "Complici infortuni e condizioni fisiche precarie dopo aver saltato una fetta importante di preparazione estiva, l’attacco del Milan cambia di continuo. E se nel derby Massimiliano Allegri credeva di aver finalmente (ri)trovato la coppia titolare (Leao-Pulisic) ipotizzata a fine agosto quando ha virato definitivamente verso il 3-5-2, domani sera contro la Lazio Max sarà di nuovo costretto a mischiare le carte in tavola. Perché il fastidio alla coscia accusato mercoledì mattina da Pulisic con ogni probabilità obbligherà l’americano a vedere dalla tribuna la sfida con i biancocelesti. È stato Chris a rivelare il problema allo staff medico e, anche se il controllo strumentale al quale si è sottoposto ha escluso lesioni, l’ex Chelsea ieri non si è allenato con i compagni. "Nei prossimi due giorni può succedere di tutto - ha ammesso il tecnico livornese – ma difficilmente ci sarà". Il giocatore è molto rammaricato perché, dopo il lungo stop e il ritorno da titolare, con la rete decisiva nel derby, non vorrebbe fermarsi.

Oggi gli piacerebbe provare ad aumentare di nuovo i giri del motore, ma Allegri e il suo staff non intendono correre rischi in un finale di 2025 denso di impegni, tra i quali anche gli ottavi di Coppa Italia e le Final Four di Supercoppa. Pensano che sia preferibile un po’ di prudenza rispetto all’ipotesi di un arrivederci al 2026. Anche perché Pulisic si è bloccato nella sosta di ottobre per una lesione al bicipite femorale destro e la coscia interessata è la stessa. Capitan America, dunque, contro la formazione di Sarri va verso la tribuna. Se concederà il bis giovedì, a Roma in Coppa Italia, si vedrà. Niente match di campionato contro la Lazio neppure per Gimenez che su Instagram ha postato le foto del lavoro supplementare che svolge da solo per “risistemare” la caviglia: per il momento il messicano non ha ancora ripreso ad allenarsi con i compagni. Accanto al punto fermo Leao, così in avanti sarà ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek che si adatterebbe al ruolo di sotto punta".