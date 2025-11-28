Ordine: "Vorrei chiedere a Rocchi se 'è normale prendere per i capelli un avversario e tirarlo giù?' e se 'ti rompo il dito” fa parte della normale dialettica di campo"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sull'arbitraggio del derby: "Il meritevole servizio giornaliatico reso da Dazn dopo ogni partita di cartello puntando la cam riservata sulla panchina del Milan di Allegri (scusate: ma siamo proprio sicuri che non ci sia materiale utilizzabile con le altre panchine e nel caso di specie con quella di Chivu da mandare in onda?) ci ha regalato alcune chicche che non possono rimanere rinchiuse nel recinto dei social e hanno bisogno di qualche approfondimento. Alla prima occasione vorrei chiedere al designatore della Can Gianluca Rocchi se “è normale prendere per i capelli un avversario e tirarlo giù?”; vorrei anche sapere se “ascoltare un calcitore che si rivolge all’avversario sotto gli occhi dell’arbitro con la frase la prossima volta ti rompo il dito” fa parte della normale dialettica da partita di calcio oppure meriterebbe qualche provvedimento disciplinare. Signori della corte, è tutto".

VERSO MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"È normale - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Milan-Lazio - che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo. Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Lazio. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".