Zille: "Anche Buffon ha ammesso di osservare in chiave Nazionale Bartesaghi"

Federica Zille, giornalista di Dazn, si è così espressa a Radio Rossonera su Davide Bartesaghi: “Durante la partita Allegri si concentra sul centrocampo per registrare la squadra. Allegri ha poco da dire alla sua squadra. Bartesaghi è un ragazzo molto maturo che si è ritrovato titolare senza, presumo, immaginare di poterlo essere a inizio stagione. Estupinan ricordiamo è assolutamente recuperato, quindi adesso è una scelta a tutti gli effetti mandare Bartesaghi in campo dal primo minuto nel derby di Milano che lui aveva giocato fin qui solo nelle giovanili. Grande consapevolezza.

Anche Buffon ha ammesso di osservarlo in chiave Nazionale italiana e vedere Bartesaghi che non si scompone sentendo queste parole, che mantiene la misura in tutto, credo che sia una grande base per lui avere questo tipo di carattere. Poi ha sottolineato il ruolo che ha avuto Milan Futuro, che noi abbiamo bollato come un fallimento, però Bartesaghi dice che questa cosa gli è servita, mettendosi alla prova in un campionato diverso con degli obiettivi diversi rispetto alla Primavera.

Modric? Non lo sottovaluterei nel suo farsi rispettare. Modric sa farsi valere. Anche quando va addosso a Bastoni, perché lì c’è stato un contatto e il difensore nerazzurro rimane a terra, capisce che c’è un minimo rischio di potere essere punito per qualcosa e quindi fa quello che fa un grande calciatore: percepisce il pericolo, resta lì, fa un po’ trash talking e Lautaro reagisce. Non tratterei Modric come un angelo perché per fortuna del Milan non lo è”.