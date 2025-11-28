MN - Reyes sul futuro di Gimenez: "Ha sempre sognato di imporsi al Milan"

vedi letture

Il Milan si prepara ad ospitare la Lazio in uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Chi mancherà ancora all'appello è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, fermo ai box, sta vivendo un momento complicato. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, per analizzare il suo periodo, è intervenuto il collega Daniel Reyes, suo connazionale, giornalista di Claro Sports e Fox Sports.

Come vedi il suo futuro?

"So che Santiago ha sempre sognato di arrivare al Milan e di imporsi, e credo che continuerà a dare il massimo. Sappiamo che nel calcio tutto può succedere, tutti sappiamo che è così. Però credo che lui voglia davvero restare a Milano. Se dipendesse solo da lui, ti ripeto, non andrebbe via a gennaio. Lui vuole giocare e avere continuità, anche per prepararsi al meglio al Mondiale 2026".