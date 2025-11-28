MN - Reyes sul futuro di Gimenez: "Ha sempre sognato di imporsi al Milan"
Il Milan si prepara ad ospitare la Lazio in uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Chi mancherà ancora all'appello è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, fermo ai box, sta vivendo un momento complicato. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, per analizzare il suo periodo, è intervenuto il collega Daniel Reyes, suo connazionale, giornalista di Claro Sports e Fox Sports.
Come vedi il suo futuro?
"So che Santiago ha sempre sognato di arrivare al Milan e di imporsi, e credo che continuerà a dare il massimo. Sappiamo che nel calcio tutto può succedere, tutti sappiamo che è così. Però credo che lui voglia davvero restare a Milano. Se dipendesse solo da lui, ti ripeto, non andrebbe via a gennaio. Lui vuole giocare e avere continuità, anche per prepararsi al meglio al Mondiale 2026".
