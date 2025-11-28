Pasotto: "I più pessimisti per Nkunku già si immaginano uno scenario in stile Origi"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Christopher Nkunku: "I più pessimisti già si immaginano uno scenario in stile Origi: milioni buttati nello scarico, rendimento impalpabile, condanna all’oblio. Ora, non esageriamo: ci sono diversi buoni motivi per cui il futuro di Nkunku in rossonero sarà differente da quello di Divock (per lui nelle prossime settimane si dovrebbe arrivare finalmente alla parola fine). Anche perché si parte da una base decisamente diversa. Il belga è a libro paga di RedBird con un contratto ricco, ma era arrivato a parametro zero. Il francese, oltre a guadagnare più di Origi (ovvero circa 5 netti a stagione), è stato pagato in estate 37 milioni più bonus. La spesa estiva più cospicua del Diavolo. Insomma, un acquisto vero che più vero non si può.

Ecco perché più trascorre il tempo, più spicca la sua assenza nelle buone cose rossonere. I suoi numeri stagionali attualmente recitano 9 presenze, di cui solo 3 da titolare, per 325 minuti di campo. Gol: uno, in Coppa Italia al Lecce. E che gol: un’acrobazia che ha fatto spellare le mani a San Siro e illuso tutti sull’apporto che il francese avrebbe potuto dare. Il secondo indizio era arrivato anche da una rete in nazionale. Poi, però, gli indizi si sono dissolti e Christo è tornato dietro le quinte. E’ un problema di una certa rilevanza perché nell’ambito di una rosa corta come quella rossonera, le alternative dovrebbero essere affidabili e non dei punti di domanda. Sabato sera, con la Lazio, Nkunku si giocherà una maglia da titolare con Loftus-Cheek per affiancare Leao. Ma una cosa è certa: il palloncino rosso è sempre pronto per essere estratto dal calzettone".