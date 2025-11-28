MN - Quale futuro per Gimenez? Reyes: "Deve tornare in campo. Essere titolare al Milan..."

Il Milan si prepara ad ospitare la Lazio in uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Chi mancherà ancora all'appello è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, fermo ai box, sta vivendo un momento complicato. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, per analizzare il suo periodo, è intervenuto il collega Daniel Reyes, suo connazionale, giornalista di Claro Sports e Fox Sports.

La miglior soluzione per entrambe le parti quale sarebbe?

"Intanto spero si riprenda presto, poi deve ottenere quel minutaggio che ha perso. Giocare con regolarità, anche se è difficile essere titolare in un club come il Milan. Ma lui ha dimostrato che può farlo, non ha segnato gol quando ha giocato, però stava facendo le cose in un modo giusto. Vedremo cosa accadrà, ma lui vuole cercare di dare il massimo al Milan".