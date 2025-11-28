Como in corsa per l'Europa, ma Fabregas non parla di traguardi e obiettivi di fine anno

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Sesto in classifica e reduce dalla manita rifilata al Torino, il Como è ormai di diritto dentro la corsa per l'Europa, ma Cesc Fabregas non parla di traguardi e obiettivi di fine anni. "Tutto dipende dalla continuità della stagione. Se ora facciamo bene e poi faremo male, sarà una cosa diversa. Serve stabilità, crescita continua, migliorare ed essere competitivo in tutte le partite", spiega l'allenatore del Como nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Sassuolo.

"Siamo abbastanza simili - spiega Fabregas - mi piace quello che fa mister Grosso, giocano con gli esterni molto forti, poi giocano 4-3-3... Mi piacciono perché si vede qualcosa di diverso rispetto a quanto si vede invece in settimana. Penso che sarà una gara molto bella". (ANSA).