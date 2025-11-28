Galliani ricorda la scelta di Allegri nel 2011: "Ottenne la benedizione apostolica di Berlusconi in 5 secondi"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Adriano Galliani ha parlato di Massimiliano Allegri in compagnia del collega Peppe Di Stefano in occasione del libro "A corto muso”: "L'idea di Allegri al Milan nel 2011? Nacque da me e poi approvata dal presidente. Io proponevo gli allenatori, poi li portavo ad Arcore dove dovevano ottenere la benedizione apolostica del grande presidente, e Allegri la ottenne in 5 secondi e due decimi. E fu il giorno che l'Inter vinse la Champions League contro il Bayern Monaco a Madrid".

Come ha fatto a sceglierlo?

"Credo che un dirigente deve capire quando un allenatore, che aveva portato il Cagliari al nono posto, è adatto o meno"

Come è cambiato Allegri?

"Allegri l’ho sempre trovato a tutto mondo, è bravo a gestire lo spogliatoio, i dirigenti e stampa ed è in grado di ricoprire la sua professione. Io lo speravo che venisse al Milan, nulla sapevo, finché un bel giorno Max mi informò".