MN - Conferma dopo l'allenamento: Pulisic, Gimenez ed Athekame non convocati per Milan-Lazio

Era praticamente ufficioso, ma dopo l'allenamento odierno è arrivata un'ulteriore conferma: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Zachary Athekame non sono stati convocati da Max Allegri per Milan-Lazio di domani sera alle 20:45. Lo statunitense non recupera in extremis e al suo posto, di fianco a Leao, giocherà Nkunku.

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio il tecnico livornese aveva giocato a carte scoperte: "Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene".

di Antonio Vitiello.