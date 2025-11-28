Gasperini come Allegri: più che al mercato di gennaio, si pensa a chi si ha in casa
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Mercato di gennaio? Ci sono valutazioni in corso perché a ottobre, novembre e dicembre le cose cambiano. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, difficilmente prima". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Europa League. "Per quanto riguarda noi penso solo all'evoluzione dei giocatori e sono molto soddisfatto - ha aggiunto -. C'è una bella fiducia anche tra quelli che hanno avuto meno chance. Dobbiamo stare attenti a inserire giocatori tanto per fare numero, per questo si faranno delle valutazioni più avanti, ma prima di tutto guardiamo a cosa abbiamo in casa". (ANSA).
Pubblicità
News
Il dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono di Luca Serafini
Le più lette
News
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com