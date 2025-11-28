Gasperini come Allegri: più che al mercato di gennaio, si pensa a chi si ha in casa

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Mercato di gennaio? Ci sono valutazioni in corso perché a ottobre, novembre e dicembre le cose cambiano. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, difficilmente prima". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Europa League. "Per quanto riguarda noi penso solo all'evoluzione dei giocatori e sono molto soddisfatto - ha aggiunto -. C'è una bella fiducia anche tra quelli che hanno avuto meno chance. Dobbiamo stare attenti a inserire giocatori tanto per fare numero, per questo si faranno delle valutazioni più avanti, ma prima di tutto guardiamo a cosa abbiamo in casa". (ANSA).