Guidi: "Allegri sa che l’entusiasmo nell’ambiente è molto alto, ma anche che serve mantenere equilibrio"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Allegri sa che l’entusiasmo nell’ambiente è molto alto, ma anche che serve mantenere equilibrio. “Se con l’Inter avessimo perso, oggi saremmo a cinque punti dalla vetta. Nel bene e nel male, dobbiamo tenere la testa attaccata alle spalle”. Max si prende però tutto il buono del derby, oltre ai tre punti. “Le critiche sul gioco? Abbiamo avuto situazioni offensive dove potevamo fare meglio, ma non è una vergogna difendere quando non abbiamo la palla. I nostri difensori, poi, devono avere il gusto di difendere, duellare con l’avversario e in questo stiamo crescendo”. E quando non ci arrivano Gabbia e compagni, c’è sempre Maignan, il migliore in campo contro l’Inter. “E’ sempre stato tra i portieri più forti che ci sono, non mi meraviglia il suo rendimento. Il contratto? Ci pensa la società, che sta lavorando. Con Mike io parlo di cose di campo e più ancora ci parla il preparatore Filippi. Io lo vedo sereno”.

VERSO MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"È normale - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Milan-Lazio - che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo. Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Lazio. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".