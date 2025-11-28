Sfogo clamoroso di Dzeko verso i tifosi della Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - ''Noi facciamo cagare ma dico ai tifosi che così non va bene''. E' un Dzeko che non le manda a dire quello che si è presentato davanti ai microfoni di Sky al termine della partita di Conference League persa al Franchi per 1-0 contro l'Aek Atene. ''In tutta sincerità non mi aspettavo una gara del genere, ci eravamo allenati bene, il tecnico ci aveva preparati bene, quando i nostti avversari hanno fatto gol è diventato tutto difficile - ha affermato l'attaccante bosniaco - Non so ma qualcosa dentro ci succede, purtroppo facciamo cagare e perdiamo, ma non è possibile che in casa io ho tifosi urlino contro. Possono anche fischiare alla fine ma durante la partita servirebbe un po' più sostegno perché è dura uscire da questa situazione da soli, dobbiamo venirne fuori tutti assieme''.

Quindi Dzeko ha fatto un'analisi della crisi della Fiorentina: ''Non riusciamo a fare due o tre passaggi di fila e per una squadra come la nostra non è normale. Bisogna che ognuno di noi si interroghi perché così non basta, a partire dal sottoscritto. La squadra è impaurita e si vede, anche perché - ha rimarcato Dzeko - appena viene commesso un errore piovono subito fischi. Penso ai compagni più giovani, ci vuole maggiore sostegno altrimenti subentra la paura e tutto si fa più difficile". Ha aggiunto il tecnico viola Paolo Vanoli parlando a Sky: ''Non mi ero illuso dopo i pareggi con il Genoa e la Juventus, non mi abbatto adesso. Le parole di Dzeko? Ha ragione, abbiamo ragazzi giovani in squadra, in casa stiamo facendo fatica, bisogna essere consapevoli che servirà tempo per uscire da questa situazione, ci saranno alti e bassi, di sicuro bisogna cercare di essere più lucidi, dovremo lavorare sulla testa, mi infastidisce vedere che ad ogni piccolo errore non reagiamo. Sono preoccupato, lo ero prima e lo sarò anche in futuro, perché la strada sarà lunga. Ora pensiamo al campionato''. La Fiorentina sarà impegnata domenica a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Palladino. (ANSA).