probabile formazione Milan-Lazio, scelto il partner di Leao. Pulisic out

MILAN-LAZIO, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

10 Leao 18 Nkunku

A disposizione: 37 Pittarella, 1 Terracciano; 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan; 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: Gimenez, Pulisic, Athekame.

Squalificati: /

Ballottaggi: Nkunku/Loftus-Cheek, Bartesaghi/Estupinan

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri per Milan-Lazio di domani sera ha dato diversi spunti. Il primo è: si è vinto il Derby, ma adesso basta. La squadra ha bisogno di concentrazione per continuare una striscia positiva iniziata alla fine di agosto. Un passo alla volta per l'obiettivo finale, che l'allenatore ha settato sulla qualificazione in Champions. In secondo luogo, Christian Pulisic non sarà della partita. Lo statunitense mercoledì ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare e sia ieri che oggi si è allenato a parte, è a rischio anche per la Coppa Italia. Tutto ok, d'altro canot, per Saelemaekers: rientrato il fastidio alla schiena. Non ci sarà nuovamente Gimenez, con il messicano che la settimana prossima dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra.

Per il resto, quando manca solo la leggera rifinitura di domattina: si va verso la stessa formazione del derby con due ballottaggi. Il primo è su chi affiancherà Leao in attacco: in ampio vantaggio c'è Nkunku, con Loftus che inizierebbe dalla panchina. Il secondo è sulla fascia sinistra tra Bartesaghi ed Estupinan, che deve riprendere condizione dopo aver recuperato dall'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale il mese scorso.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Collu di Cagliari

Assistenti: Vecchi - Yoshikawa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna