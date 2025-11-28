Milan-Lazio è Allegri vs Sarri, Passerini: "Il risultatista contro il giochista"
Il commento di Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, sull'impegno di domani del Milan contro la Lazio nel suo articolo odierno sul quotidiano generalista: "La sfida nella sfida di Milan-Lazio di domani sarà fra Allegri e Sarri, due toscani agli opposti: Max il risultatista contro Maurizio il giochista, per usare due definizioni che, se di sicuro sono limitate e limitanti, rendono l'idea. Livorno e Figline Valdarno, il mare e la campagna, il contropiede e il possesso palla. Filosofie agli antipodi. Ad accomunarli, capacità ed esperienza".
Continua e conclude Carlos Passerini sempre sulla gara di domani: "Primo faccia a faccia nel 2003, Sangiovannese-Aglianese di serie C2: 1.400 spettatori in tribuna (domani saranno 72mila), Sarri sulla panchina dei primi e Allegri sull'altra, risultato finale o-o. Negli anni, fra i due non sono mancati i botta e risposta. Come nel 2019 quando Max fu esonerato dalla Juventus che decise di affidarsi a Sarri, il quale in sede di presentazione disse che la sua squadra doveva «vincere e divertire»".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan