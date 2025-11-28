Milan in vantaggio sulla Lazio: i precedenti tra le due squadre

Milan in vantaggio sulla Lazio: i precedenti tra le due squadreMilanNews.it
Oggi alle 17:00
di Federico Calabrese

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Lazio. Massimiliano Allegri cerca continuità dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter. Questi i precedenti tra le due squadre: 60 pareggi in 164, completano il bilancio 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. 