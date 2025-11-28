Albertini non vuole alibi: "Il Milan ha il dovere di inseguire lo Scudetto"
Domani sera alle 20.45 il Milan riceverà la Lazio, ottava in classifica, a San Siro per disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un'opportunità importante per i rossoneri di dare continuità alla vittoria pesantissima nel Derby di domenica scorsa e di mettere pressione a Roma, Napoli, Inter e Bologna che giocheranno tra domenica e lunedì. In vista della sfida tra rossoneri e biancocelesti, il doppio ex Demetrio Albertini ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, edizione Milano.
Le parole di Albertini su chi vede favorita o davanti alle altre per la lotta allo Scudetto: "Comprendo la prudenza dei tecnici quando non intendono assumersi la responsabilità di primeggiare. Ma una squadra come il Milan ha il dovere di inseguire lo scudetto. È vero che gli organici di Conte e Chivu sono superiori ma Allegri ha il vantaggio di gestire le risorse per una sola partita la settimana"
