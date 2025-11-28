MN - Reyes sull'infortunio di Gimenez: "Un dispiacere, stava guadagnando minutaggio"

Il Milan si prepara ad ospitare la Lazio in uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Chi mancherà ancora all'appello è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, fermo ai box, sta vivendo un momento complicato. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, per analizzare il suo periodo, è intervenuto il collega Daniel Reyes, suo connazionale, giornalista di Claro Sports e Fox Sports.

Cosa pensi del momento che sta attraversando?

"È stato un gran dispiacere ovviamente il momento dell’infortunio di Santiago, credo che nessun infortunio arrivi in un momento giusto. Era titolare nel momento in cui è arrivato l’infortunio e ora sta perdendo queste partite. Certo, non aveva ancora, ma almeno stava ottenendo minutaggio".