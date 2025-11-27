Il Milan Futuro batte il Real Calepina: la classifica aggiornata del girone B di Serie D

Oggi alle 07:50
di Lorenzo De Angelis

Nella giornata di ieri il Milan Futuro ha battuto il Real Calepina nel recupero della 12esima giornata di Serie D grazie alla rete del giovanissimo Lorenzo Ossola. Di seguito la classifica aggiornata del girone B di Serie D: 

1. Chievo 29 pt
2. Folgore Caratese 27
3. Brusaporto 26
4. Casatese Merate 24
5. Milan Futuro 20
6. VIlla Valle 20
7. Caldiero Terme 19
8. Oltrepò 19
9. Leon 19
10. Castellanzese 17
11 Ciserano Bergamo 17
12. Breno 16
13. Real Calepina 13
14. Scanzorosciate 12
15. Vogherese 11
16. Varesina 10
17. Pavia 10
18. Sondrio 5