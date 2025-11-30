Serie D, Milan Futuro-Brusaporto 1-1: il tabellino del match

di Lorenzo De Angelis

Questo il tabellino di Milan Futuro-Brusaporto, match valido per la quattordicesima giornata di Serie D, Girone B.

MILAN FUTURO-BRUSAPORTO 1-1
Marcatori: 23' Sia (MIL), 86' Siani (BRU)

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-BRUSAPORTO

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti (52' Karaca); Eletu Sala; Sia (79' Cullotta), Traoré (63' Domnitei), Ibrahimovic (52' Branca); Asanji (52' Magrassi). A disposizione: Bouyer, Borsani, Geroli, Seedorf. Allenatore: Marcello Donatelli.

BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiatico (65' Franchini), Selvatico (65' Quarena), Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini (79' Caferri), Austoni, Siani. A disposizione: Fusi, Rebussi, Finazzi, Di Cintio, Ratti, Moraschi. Allenatore: Maurizio Terletti. 

Arbitro: Nenad Radonavonic della sezione di Maniago.

Ammoniti: 17' Odogu (MIL), 60' Cappelletti (MIL)

Recupero: 1' PT, 4' 