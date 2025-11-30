Serie D, Girone B: Milan Futuro impatta sul Brusaporto, la classifica aggiornata
La classifica aggiornata del Girone B di Serie D dopo il pareggio casalingo del Milan Futuro contro il Brusaporto, raggiunto al terzo posto dalla Casatese Merate che ha vinto la rispettiva partita contro la Vogherese.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 30 (14 partite giocate)
Chievo 29 (14)
Casatese Merate 27 (14)
Brusaporto 27 (14)
Milan Futuro 21 (14)
Villa Valle 21 (14)
Leon 19 (14)
Caldiero Terme 19 (14)
Oltrepò 19 (14)
Castellanzese 18 (14)
Ciserano Bergamo 18 (14)
Scanzorosciate 15 (14)
Varesina 13 (14)
Real Calepina 13 (14)
Vogherese 11 (14)
Pavia 10 (14)
Sondrio 8 (14)
