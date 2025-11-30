Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Brusaporto: Odogu ancora titolare

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Brusaporto: Odogu ancora titolareMilanNews.it
Oggi alle 13:48MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Milan Futuro-Brusaporto, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-BRUSAPORTO

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti; Eletu Sala; Sia, Traoré, Ibrahimovic; Asanji. A disposizione: Bouyer, Karaca, Borsani, Cullotta, Branca, Geroli, Seedorf, Magrassi, Domnitei. Allenatore: Massimo Oddo. 

BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiativo, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini, Austoni, Siani. A disposizione: Fusi, Rebussi, Finazzi, Caferri, Quarena, Di Cintio, Franchini, Ratti, Moraschi. Allenatore: Maurizio Terletti. 

ARBITRO: Nenad Radonavonic della sezione di Maniago.
ASSISTENTI: Mongelli, Ferretti. 