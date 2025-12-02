MN - Simonelli: "Scene come quelle di sabato non fanno bene al calcio, VAR deve intervenire per elementi eclatanti"

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, è stato intervistato dai media presenti a margine dell'evento del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

VAR a chiamata, le piacerebbe?

“A me piacerebbe molto, dipende dall’IFAB. Secondo me scene come quelle di sabato scorso non fanno bene al calcio, secondo me il VAR deve intervenire per elementi eclatanti. Che sia chiamato dagli allenatori io la vedo come un’innovazione positiva. Non dipende da noi ma dall’IFAB. Noi stiamo facendo una sperimentazione in Lega Pro che mi sembra stia andando abbastanza bene”.