MN - Simonelli: "Scene come quelle di sabato non fanno bene al calcio, VAR deve intervenire per elementi eclatanti"
Ezio Simonelli, presidente della Serie A, è stato intervistato dai media presenti a margine dell'evento del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.
VAR a chiamata, le piacerebbe?
“A me piacerebbe molto, dipende dall’IFAB. Secondo me scene come quelle di sabato scorso non fanno bene al calcio, secondo me il VAR deve intervenire per elementi eclatanti. Che sia chiamato dagli allenatori io la vedo come un’innovazione positiva. Non dipende da noi ma dall’IFAB. Noi stiamo facendo una sperimentazione in Lega Pro che mi sembra stia andando abbastanza bene”.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
