Mercato Milan, Di Marzio: "L'arrivo di un attaccante dipenderebbe dall'uscita di Gimenez"

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato è intervenuto così a Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul campo del Torino. Il giornalista ha commentato quali potrebbero essere le prossime mosse di mercato dei rossoneri a gennaio. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Il Milan resta una squadra che si guarda attorno, e valuta come sempre oppurtunità e situazioni varie. Il mercato di gennaio potrà anche non decollare, questo dipende da tanti fattori ma sappiamo come le cose possano cambiare in poco tempo. Tiene banco il discorso prima punta, e quindi Santiago Gimenez. Ad oggi l'arrivo di un'altra punta al Milan dipenderebbe proprio dall'uscita del messicano in caso di cessione".

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 2-3

TORINO (3-5-2): Israel; Coco, Maripán, Tamèze (33'st Masina); Lazaro (39'st Ngonge), Anjorin (14'st Casadei), Asllani, Vlašić, Pedersen (39'st Nkounkou); Adams (39'st Aboukhlal), Zapata. A disp.: Paleari, Popa; Biraghi, Dembélé, Gineitis, Njie, Simeone, İlkhan. All.: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlović, Gabbia, Tomori; Bartesaghi (21'st Pulisic), Rabiot, Modrić, Loftus-Cheek, Saelemaekers (43'st Estupiñan); Leão (31' Ricci), Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; De Winter, Jashari, Odogu. All.: Landucci.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 10' Vlašić (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 22'st Pulisic (M), 32'st Pulisic (M).

Ammoniti: 19' Maignan (M), 8'st Lazaro (T), 11'st Anjorin (T).