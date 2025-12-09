Napoli, Lucca via a gennaio? Potrebbe essere un'idea di mercato per Milan e Roma

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, sta trovando poco spazio nella squadra di Conte e potrebbe trovarne ancora meno ora che sta rientrando dall'infortunio anche Romelu Lukaku. E così l'ex Udinese potrebbe andare via durante il prossimo mercato invernale: secondo Sky, il centravanti italiano potrebbe diventare un'idea di mercato per due squadre che a gennaio andranno a caccia di un nuovo centravanti, vale a dire Milan e Roma.

Per quanto riguarda i rossoneri, l'eventuale arrivo di Lucca o di un altro attaccante è legato alla partenza di Santiago Gimenez, la cui agente, però, ha escluso nei giorni scorsi la sua partenza a gennaio: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'" ha dichiarato Rafaela Pimenta a ESPN.

