Thiago Silva e un futuro da allenatore: "Vorrei allenare tutte le squadre in cui ho giocato"

Thiago Silva, ex difensore del Milan che ora milita al Fluminense, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe nella quale ha parlato anche del suo futuro dopo che avrà concluso la sua carriera da calciatore. Il brasiliano punta ad iniziare una nuova avventura da allenatore e in testa ha già un obiettivo ben preciso:

"Tornare un giorno al PSG dopo l'addio al calcio giocato? Quando diventerò allenatore, mi porrò un obiettivo: allenare tutte le squadre in cui ho giocato. Quindi, allenare il PSG un giorno, sì, è possibile, e sarebbe magico. Forse non accadrà mai, ma ho fissato quell'obiettivo nella mia mente. Prima di pensare a tutto questo, voglio concludere la mia carriera da giocatore come si deve".

