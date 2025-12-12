G.Galli ricorda Silvio Berlusconi: "Era venti anni avanti a tutti"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Su Berlusconi: "Chi ha avuto il piacere di conoscerlo nel mondo dell'imprenditoria già sapeva con bchi aveva a che fare. Quando un personaggio del genere entra nel mondo del calcio, tutti arrivano con grandi proclami, e poi alla fine in pochi ci riescono. Il presidente era venti anni avanti a tutti, vedeva già oltre. Ciccio Graziani dice "sono talmente avanti che quando mi guardo indietro vedo il mio futuro", Berlusconi era questo. A Firenze stavo bene, arrivai al Milan con un presidente nuovo, con una storia recente difficile dei rossoneri. Accetto la sfida, ho accettato la sfida avendo l stesso ingaggio di Firenze. Ma dissi "se deve essere una sfida, che lo sia fino in fondo". Decisi con il mio procuratore di mettermi un premio personale per ogni trofeo che avremmo vinto. Non mi interessavano i soldi, l'importante era vincere le sfide".

I premi sulla coppa li hai ispirati tu? "Non voglio prendermi meriti che non credo di avere, è stata una sfida lanciata a me stesso. Nell'85/86, l'ultima gara con la Fiorentina la giocai contro il Pisa. Vincemmo, andammo in Coppa Uefa e il Milan rimase fuori con il Pisa che andò in Serie B".

