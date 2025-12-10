Gol e assist per l'ex Milan De Ketelaere contro i Campioni del Mondo del Chelsea

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - L'Atalanta di Palladino risorge in Champions League e torna a far sognare i suoi tifosi. I bergamaschi vincono 2-1 sul Chelsea grazie ad una rimonta che porta la firma di Charles De Ketelaere: un mancino di talento che, alternando regia offensiva a giocate col piede debole nei pressi dell'area, prima favorisce il pareggio di Scamacca in gioco aereo e poi ribalta la partita nel finale. E così la Dea finisce per sopravanzare di tre punti in classifica, 13 a 10, i campioni del mondo per club in carica. Una partita tatticamente perfetta e soprattutto una risposta convincente allo svantaggio degli ospiti per mano di Joao Pedro. (ANSA).