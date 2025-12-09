Cassano a sorpresa: "Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino"

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha rilasciato queste parole sulla vittoria in rimonta del Milan contro il Torino: "Pulisic e Maignan stanno facendo la differenza in questo momento al Milan. Partite così danno fiducia e coraggio. Il Milan ha meritato sicuramente, ma non si può vedere una squadra che gioca in casa avanti 2-0 perdere così come ha fatto il Torino. Poi è normale che i tifosi si incazzano. E' una roba vergognosa, per 70 minuti hanno pensato solo a buttare in avanti la palla. In partite così, in cui ci sono allenatori come Baroni che fanno l'anti-calcio, tifo sempre per l'altra squadra. Il Milan ha strameritato".

Questo il tabellino di Torino-Milan 2-3, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

TORINO-MILAN 2-3

Marcatori: 10' pt Vlasic su rigore (T), 17' pt Zapata (T), 24' pt Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)

LE FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Lazaro (39' st Ngonge); Vlasic; Zapata, Che Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21' st Pulisic); Nkunku, Leao (31' pt Ricci). A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova

Ammoniti: 19' pt Maignan (M), 8' st Lazaro (T), 11' st Anjorin (T)

Recupero: 4' 1T, 5' 2T