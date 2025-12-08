Montolivo punge il Milan: "Rossoneri squadra monca, Leao e Nkunku lì davanti fanno ciò che possono"

vedi letture

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan è intervenuto così a Sky Sport, pungendo la rosa dei rossoneri in ottica della sfida di stasera contro il Torino.

"Il Milan è una squadra monca, che non ha una prima punta, l'unico è Gimenez. Giocatori come Leao e Nkunku fanno cò che possono lì davanti. Come sempre Allegri riconosce i limiti della propria squadra e prova a mettere le toppe un po' ovunque..".

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin,Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.