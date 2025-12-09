Il Milan ha bisogno di un attaccante a gennaio? Sacchi: "A questa squadra serve come il pane"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan di Max Allegri sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "La Serie A schiera il tridente. In vetta alla classifica Napoli e Milan, e l’Inter un punto sotto. Il successo dei rossoneri in casa del Torino certifica l’aggancio alla squadra di Conte e dice che il Diavolo bisogna tenerlo in seria considerazione quando si fanno pronostici per lo scudetto. Non ha impegni internazionali, è stato eliminato dalla Coppa Italia e adesso può dedicarsi completamente al campionato, senza altri pensieri per la testa: non è un dettaglio, ma un punto a favore dei rossoneri che, rispetto alle rivali, possono arrivare più freschi in primavera, cioè nel periodo in cui si decide tutto. Se si va a vedere il cammino del Milan in questa stagione, il primo dato che balza agli occhi è la ritrovata continuità di rendimento rispetto al recente passato. Adesso i giocatori sanno che cosa devono fare e come devono farlo, sanno soffrire e cercano di muoversi come un blocco unico: a volte sono più brillanti, a volte meno (come nel primo tempo di ieri sera), ma l’importante è avere l’idea che indica la strada da seguire. Va dato merito ad Allegri di aver saputo, in pochi mesi, costruire un progetto, dando motivazioni all’intero ambiente.

Logico ora chiedersi dove possa arrivare questo Milan. Il calcio è materia troppo scivolosa per sbilanciarsi in un pronostico netto, però, come ho detto in precedenza, i rossoneri si possono giocare il titolo fino in fondo. Se poi, al mercato di gennaio, verrà acquistato un attaccante, che a questa squadra serve come il pane, allora si possono aprire orizzonti limpidi. Il Napoli e l’Inter, che considero le più attrezzate per vincere lo scudetto, faranno bene a non sottovalutare la crescita di questo Milan. Non mi sorprenderei se, a primavera, ci trovassimo con il Milan davanti a tutti e le altre che si dannano l’anima nell’inseguimento".

