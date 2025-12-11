G.Galli felice per Gabbia: "Ha il Milan nel cuore e vederlo protagonista mi fa piacere"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Su Allegri.

"Penso che sia un fenomeno, sento tanti detrattori, questi filosofi che parlando di bellezza del calcio, come se fosse legato solo alla bellezza. E' solo una delle componenti, non quella fondamentale. La Coppa dei Campioni l'ha vinta Mourinho, Di Matteo, Klopp, Guardiola, Sacchi. Se ci fosse uno stile di gioco per vincere, tutti lo seguirebbero. Conta capire i tuoi calciatori e metterli nei ruoli in cui possono darti il contributo, senza forzature tattiche. Altrimenti si sblocca il talento, si toglie l'iniziativa. Di Allegri mi piacciono due cose: ha ridato certezze alla difesa, ha trovato tre interpreti, e sono felicissimo per Gabbia. Umile, mite, ha il Milan nel cuore e vederlo protagonista mi fa piacere".

Il gol di Pulisic al Torino ricordava un po' le movenze di van Basten in area?

"La velocità di esecuzione, la differenza è che Pulisic è un giocatore tutto offensivo, puoi farlo giocare ovunque, sa interpretare il ruolo ed è rapido nelle scelte. Marco era un talento, baciato sulla fronte dal Signore. Non ce ne sono stati tanti, Pulisic sta diventando un cecchino come lo era Marco nelle esecuzioni in ara di rigore. Ma anche se la forma è simile, uno era un panettone e l'altro è pandoro".