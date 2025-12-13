Thiago Silva: "In futuro mi piacerebbe allenare il Milan"
Intervistato dai colleghi di France Football, l'ex difensore di Milan e Chelsea, fra le altre, Thiago Silva, ha svariato su più temi, alcuni dei quali riguardanti anche il suo futuro.
Sull'idea di giocare più a lungo
"È germogliata osservando Maldini al Milan. Ho capito che per durare bisognava fare molti sacrifici. E da lì ho cambiato mentalità".
Su Ancelotti e il Mondiale
"Non abbiamo parlato di convocazione, ma sa che può contare su di me. Il sogno assoluto sarebbe chiudere la carriera con un titolo di campione del Mondo".
Sul passaggio al PSG
"A giugno 2012 ero convinto di restare in rossonero, ma Gallinai mi chiamò per dirmi che c'erano problemi finanziari e così firmai per il PSG, dove poi mi sono sentito come a casa".
Sul futuro
"Mi piacerebbe allenare tutte le squadre dove ho giocato. Quindi anche Milan e PSG. Magari non succederà. Ma nel caso in cui dovesse succedere sarebbe qualcosa di magico".
