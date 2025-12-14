Compagnoni: "A livello di rendimento, Pulisic è il miglior giocatore della Serie A"

Presente negli studi di Sky, Maurizio Compagnoni ha rilasciato queste parole su Christian Pulisic: "Pulisic è fortissimo. Al momento, a livello di rendimento, è il miglior giocatore del campionato. Al Milan è arrivato ed è stato messo a destra e ha fatto bene, ma dietro alla prima punta è il ruolo in cui secondo me può rendere al meglio".

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, Max Allegri ha parlato così dell'attaccante americano: "Ha ancora margini di crescita. È un ragazzo che nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma: è diabolico quando è davanti la porta. Deve ancora trovare la condizione migliore così come Nkunku, che sta crescendo. È migliorata molto la condizione fisica di Nkunku, a Torino ha fatto una bellissima partita nel secondo tempo. Leao non ci sarà domani ma recupererà per la partita du Supercoppa. Fofana ha recuperato ma lo lascio a casa perché non ha fatto nessun allenamento. Athekame è convocato, Gimenez sta lavorando e speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".

