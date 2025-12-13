Cuomo: "Leao è il migliore giocatore che il Milan ha in rosa, però..."

vedi letture

A margine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Sassuolo, il collega di TeleLombardia Michael Cuomo è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per vedere il video completo): "Leao è il miglior giocatore che il Milan ha in rosa. Io l'anno scorso lo difendevo. È potenzialmente il più forte della Serie A. Può essere davvero il 50% di questo, ma oggi ha dato mai la sensazione che ti lasciava magari McTominay al termine delle partite del Napoli dell'anno scorso? Per me ancora no".

Ha poi continuato ricordando un episodio dell'anno scorso: "La spallata che Lukaku dà a Pavlovic ve la ricordate? Lo ha fatto sembrare un peso piuma da 65kg. L'anno scorso il belga gli diede una spallata di prepotenza, di supremazia. Lì il Napoli stava dicendo "Milan spostati, che davanti vado io". Allora a me piacerebbe vedere nel Milan uno che dica "Oh spostati, davanti vado io"".