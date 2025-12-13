Serie A, la classifica aggiornata dopo la vittoria dell'Atalanta sul Cagliari

L'Atalanta batte, non senza qualche difficoltà, il Cagliari nell'anticipo del sabato sera nel segno di Gianluca Scamacca, protagonista indiscusso con una doppietta. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Lazio 22*
Sassuolo 20
Cremonese 20*
Atalanta 19*
Udinese 18
Torino 17*
Lecce 16*
Cagliari 14*
Genoa 14
Parma 14*
Pisa 10*
Verona 9
Fiorentina 6

*una partita in più