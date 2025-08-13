MN - Sbloccata la trattativa per Athekame: nelle prossime ore a Milano

Un giorno dopo l'arrivo di Koni De Winter, che deve essere ancora ufficializzato dopo le visite mediche di ieri alla Madonnina, la redazione di MilanNews.it può confermare che questa mattina si è sbloccata anche la trattativa per Zachary Athekame. Risolte le ultime questioni tra Milan e Young Boys per il terzino destro ventenne svizzero: il calciatore arriverà in rossonero per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Athekame nelle prossime ore sarà a Milano dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Milan. La stagione del terzino elvetico è già cominciata da alcune settimane: ha disputato quattro partite di campionato fino a questo momento con la squadra di Berna.

di Antonio Vitiello