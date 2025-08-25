live mn Calciomercato Milan 25 agosto | È fatta per Harder. Su Jimenez contatti col Como

vedi letture

Sarà un'ultima settimana caldissima di calciomercato, a cominciare da oggi, lunedì 25 agosto, con il Milan impegnato su più fronti per sistemare le cose dopo la clamorosa debacle di sabato sera a San Siro contro la Cremonese e il conseguente vertice tenutosi ieri in sede tra Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Calciomercato Milan: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

---------

18.49| HARDER, C'È LA FUMATA BIANCA

C'è la fumata bianca per Conrad Harder. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è arrivato anche il fatidico "sì" dell'attaccante danese, che pertanto è atteso a breve a Milano per le visite mediche e la firma.

18:30| HARDER? CLOSER

Si avvicina sempre di più Conrad Harder al Milan. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci sarebbe l'accordo non solo fra i club ma anche fra Milan-calciatore-agente. Si attendono pertanto i documenti scritti da visionare, in caso positivo si organizzerà il viaggio del giocatore per le visite mediche e la firma.

15:19 | HARDER-MILAN AI DETTAGLI

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'entourage di Conrad Harder ha lasciato pochi minuti fa la sede rossonera dopo quattro ore di colloquio con la dirigenza. L'operazione non è ancora chiusa, ma si lavora sui dettagli contrattuali, considerando che l'accordo tra Milan e Sporting Lisbona era stato già trovato ieri sera a 24 milioni di euro più bonus.

14:42 | HARDER RIFLETTE

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, c'è l'accordo tra Milan e Sporting CP per Conrad Harder, ma il ragazzo non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento: "Conrad Harder - si legge sul profilo X del giornalista - sta riflettendo sul suo futuro, analizzando nel dettaglio le offerte a disposizione. Il calciatore è alla ricerca del progetto sportivo migliore per la sua crescita".

14:20 | HARDER: SI TRATTA ANCORA

Come anticipato nel corso della mattinata (LEGGI QUI), l'incontro di questa mattina tra il Milan e l'agente di Harder ha avuto come tema principale le cifre legate all'ingaggio del giocatore, anche perché quelle relative all'accordo tra i due club sono già state concordate: il classe 2005 dovrebbe infatti trasferirsi in Serie A a titolo definitivo per 24 milioni di euro più 3 di bonus e futura rivendita a favore dello Sporting Lisbona. E delle prime novità in merito all'aspetto contrattuale dell'operazione Harder starebbero cominciando a trapelare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, Milan e calciatore lavorano con l'obiettivo di trovare la quadra sulla base di un contratto quinquennale a 1.5 milioni di euro a stagione.

12:30 | COMO SU ALEX JIMENEZ

Oltre ai vari Yunus Musah e Samuel Chukwueze, infatti, il club rossonero potrebbe valutare e trattare anche la cessione di Alex Jimenez, classe 2005, scuola Real Madrid, a fronte dell'interesse di una squadra di Serie A. Scrive infatti il collega Gianluca Di Marzio sui propri profili social che il Como di Cesc Fabregas avrebbe messo gli occhi sull'esterno spagnolo. L'operazione, cominciata ma non ancora entrata ufficialmente nel vivo, sarebbe in prestito con diritto di riscatto a favore dei Lariani.

12:15 | IL MILAN OSSERVA FABBIAN DEL BOLOGNA

Come anticipato nelle score ore qui su MilanNews.it, il Milan sta trattando Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003 che nella passata stagione con il Bologna ha vinto una Coppa Italia totalizzando 41 presenze, 4 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Per il giocatore felsineo il club rossonero sarebbe disposto ad investire circa 15 milioni di euro complessivi, 12-13 dei quali di base fissa. Il futuro di Giovanni Fabbian è però legato a quello di Yunus Musah, finito seriamente nel mirino dell'Atalanta che l'avrebbe messo nel mirino perché sostituto ideale di Marco Brescianini, sempre più vicino al Napoli. Nel momento in cui l'americano dovesse salutare in direzione Bergamo, il Milan affonderebbe il colpo per il classe 2003, forte dell'incasso di circa 25 milioni di euro complessivi della cessione dell'ex Valencia.

12:07 | L'ATALANTA PREPARA OFFERTA PER MUSAH

L'Atalanta insiste per Yunus Musah. L'americano è il preferito per sostituire Marco Brescianini, che a questo punto potremmo definire essere vicino al Napoli, anche perché la Dea sarebbe pronta a compiere dei primi passi concreti verso il numero 80 del Milan. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it l'Atalanta sta preparando l'offerta per Yunus Musah. Si parla di circa 25 milioni di euro complessivi, cifra che si avvicina alla richiesta base del Milan di 25 fissi.

11:30 | INCONTRO IN CORSO CON L'AGENTE DI HARDER

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, proprio in questi minuti è in corso l'incontro tra la dirigenza del Milan e l'agente di Conrad Harder per sistemare le ultime cose dopo che il club rossonero ha raggiunto un accordo di massima con lo Sporting Lisbona (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE) per il trasferimento del classe 2005 in Italia. Le parti starebbero lavorando sulla questione relativa all'ingaggio del giocatore, che nella giornata di oggi deciderà una volta e per tutte se accettare la corte del Milan dopo il pressing del Rennes degli scorsi giorni.