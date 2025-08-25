Gozzini: "Non sono da escludere piste alternative ad Harder: ci sono Vlahovic, Jackson e Arokodare"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui profili alternativi a Conrad Harder nell'attacco del Milan: "Nonostante Harder sia ad un passo dal Milan, non è da escludere che nelle stesse ore il club provi a percorrere delle piste alternative. La strada per Vlahovic, che sembrava quasi in discesa nella mattinata di ieri, si è clamorosamente complicata dopo l’esordio con gol bianconero al Parma. Per Allegri sarebbe perfetto per gli schemi del Milan: da gennaio 2022, quando Dusan arrivò a Torino, all’estate 2024, Allegri e l’attaccante hanno condiviso l’esperienza alla Juve. Un periodo ricco di gol: 41 in 101 partite. Il rapporto di Vlahovic con la Juventus che sembrava ormai compromesso si è però ricomposto in appena quattro minuti: il tempo di entrare in campo nel finale e segnare il gol del raddoppio. Lo stadio, che prima gli era ostile, ha ovviamente apprezzato DV9. Così le porte d’uscita tendono ora a chiudersi: difficile che la Juve, con Kolo Muani lontano, scelga di privarsi di un attaccante che è garanzia di gol per rinforzare una diretta concorrente alla zona Champions. Certo, se uno spiraglio si aprirà, il Milan è pronto a infilarsi.

Eventuali altri outsider sono due. Il primo: Nicolas Jackson, 24 anni del Chelsea, considerati anche i rapporti eccellenti tra i due club. Secondo: Tolu Arokodare, coetaneo del Genk, un metro e 97 di altezza. Sarebbe il secondo acquisto dell’estate in arrivo dal Belgio, dopo Jashari".