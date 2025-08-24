MN - Milan, accordo di massima con lo Sporting per Harder, affare vicino alla chiusura. Operazione da 25 milioni circa

vedi letture

Dopo l'affare saltato per Victor Boniface il Milan è vicino a chiudere per la nuova punta da mettere a disposizione a Max Allegri. Apprende la redazione di MilanNews.it che c'è un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per Conrad Harder: l'affare, da circa 25 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita, è vicino alla chiusura. Si sta trattando per trovare l'accordo finale con il giocatore che aveva già dato la parola al Rennes, ma il Milan è convinto di strappare il sì definitivo in tempi brevi.

Centravanti danese classe 2005, cresciuto nel vivaio del Nordsjælland, si è messo in luce con numeri impressionanti già a livello giovanile: 27 gol in 24 presenze con l’Under 19 nel 2022/23. Il debutto in Superligaen è arrivato nel giugno 2023 e pochi mesi dopo ha trovato la sua prima rete tra i professionisti. Nell’estate 2024 lo Sporting Lisbona lo ha acquistato per circa 19 milioni di euro. Una scommessa importante che è stata ripagata in tempi rapidi dal giocatore: Harder ha segnato in campionato, in coppa e in Champions League, risultando decisivo anche nelle partite che hanno portato i biancoverdi a vincere campionato e Taça de Portugal. Ha concluso la scorsa stagione con 54 presenze, 13 gol e 10 assist in tutte le competizioni.

di Antonio Vitiello.