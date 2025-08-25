Prima di chiudere Harder, il Milan aveva fatto un ultimo tentativo per Rasmus Hojlund

vedi letture

Il Milan ha chiuso per Conrad Harder dello Sporting CP e non dovrebbe muoversi ulteriormente per altre punte. C'è però un retroscena di mercato da parte di gazzetta.it.

La dirigenza del Milan si sarebbe informata per sapere se fosse cambiato qualcosa nelle priorità di Rasmus Hojlund, che aveva posto come condizione per sbarcare a Milano un obbligo perlomeno condizionato a obiettivi sul riscatto dopo la stagione in prestito. I margini per inserirsi nella trattativa tra il Napoli e il classe 2003 erano talmente minimi, che così il Milan ha deciso di virare sull'attaccante dello Sporting CP.

A questo punto strada spianata per il Napoli. In ballo la formula più che le cifre, visto che la valutazione del cartellino è di circa 40-45 milioni di euro e trova tutti d'accordo. Da capire invece come verrà agevolato il calciatore, che vorrebbe maggiori garanzie per quanto riguarda il riscatto.