MN - Harder ha detto sì. Fumata bianca per il danese, atteso presto per le visite mediche

vedi letture

C'è la fumata bianca per Conrad Harder. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è arrivato anche il fatidico "sì" dell'attaccante danese, che pertanto è atteso a breve a Milano per le visite mediche e la firma.

Ricordiamo che in giornata l'entourage del giocatore ha avuto quattro ore di colloquio con la dirigenza del Milan. Per quel che riguarda la trattativa tra le società, lo Sporting Lisbona aveva già accettato nella giornata di ieri l'offerta di 24 milioni di euro più bonus e 10% su futura rivendita. Il giocatore firmerà un quinquennale a 1.5 milioni netti.